УП запрошує на презентацію фільму “Суди в законі”
"Українська правда" запрошує читачів та учасників Клубу УП на закриту презентацію документального фільму Леоніда Канфера "Суди у законі".
Це фільм про те, як громадянське суспільство намагається відстояти свої права. У першу чергу, право на життя, на свободу на презумпцію невинуватості у протистоянні із давно застарілою, прогнилою судовою системою, що служить олігархату.
На прикладі знакових процесів — від убивства журналіста Георгія Гонгадзе до справи Павла Шеремета, ми покажемо, як громадянське суспільство змушене виборювати правду та справедливість там, де влада у цьому зовсім не зацікавлена.
Фільм був знятий за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та за участі журналістів "Української правди".
Після прем’єри фільму відбудеться обговорення з його авторами. Для участі у заході, необхідно заповнити форму реєстрації.
Доступ на презентацію надаватиметься лише за умови пред’явлення сертифікату про вакцинацію від COVID-19
Коли: 15 листопада, 19:00
Де: Освіторія хаб, вул. Московська, 2 (м. Арсенальна)
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua