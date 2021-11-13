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УП запрошує на презентацію фільму “Суди в законі”

Субота, 13 листопада 2021, 15:40
 

"Українська правда" запрошує читачів та учасників Клубу УП  на закриту презентацію документального фільму Леоніда Канфера "Суди у законі".

Це фільм про те, як громадянське суспільство намагається відстояти свої права. У першу чергу, право на життя, на свободу на презумпцію невинуватості у протистоянні із давно застарілою, прогнилою судовою системою, що служить олігархату.

На прикладі знакових процесів від убивства журналіста Георгія Гонгадзе до справи Павла Шеремета, ми покажемо, як громадянське суспільство змушене виборювати правду та справедливість там, де влада у цьому зовсім не зацікавлена.

Фільм був знятий за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та за участі журналістів "Української правди".

Після прем’єри фільму відбудеться обговорення з його авторами. Для участі у заході, необхідно заповнити форму реєстрації.

Доступ на презентацію надаватиметься лише за умови пред’явлення сертифікату про вакцинацію від COVID-19

Коли: 15 листопада, 19:00

Де: Освіторія хаб, вул. Московська, 2 (м. Арсенальна)

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