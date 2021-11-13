Адміністрації морських портів шукає незалежних членів до наглядової ради

Комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств оголосив конкурсний відбір на дві посади незалежних членів наглядової ради "Адміністрації морських портів України".

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Прийом документів від кандидатів триває до 29 листопада 2021 року.

Як зазначили аналітики SOE Weekly, наглядова рада "АМПУ" наразі складається з п’яти членів, при цьому два місця є вакантними.

Нагадуємо:

АМПУ створене в 2013 році для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу.

Серед інших завдань Адміністрації – підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства та ін.

Структура підприємства складається з центрального офісу в Києві, філій "Дельта-Лоцман" та "Днопоглиблювальний флот", а також 13 філій в морських портах України.