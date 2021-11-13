Укргідроенерго приєдналась до енергетичної асоціації

Укргідроенерго приєдналась до Української енергетичної Асоціації, таке рішення було прийнято на загальних зборах Асоціації.

Про це йдеться у прес-релізі держкомпанії.

Також разом з Укргідроенерго членами УЕА стали Українська енергетична біржа та Інституту транспорту нафти.

"Нові члени Асоціації є дієвими та авторитетними гравцями енергетичного сектору та протягом багатьох років є надійною економічною та науково-технічною підтримкою енергетики України", - зазначили в асоціації.

Нагадуємо:

На сьогодні, до складу УЕА входять 20 компаній державного та приватного сектору енергетики і охоплюють усі ключові напрямки роботи ПЕК.