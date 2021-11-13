Укргідроенерго приєдналась до енергетичної асоціації
Субота, 13 листопада 2021, 12:20
Укргідроенерго приєдналась до Української енергетичної Асоціації, таке рішення було прийнято на загальних зборах Асоціації.
Про це йдеться у прес-релізі держкомпанії.
Також разом з Укргідроенерго членами УЕА стали Українська енергетична біржа та Інституту транспорту нафти.
"Нові члени Асоціації є дієвими та авторитетними гравцями енергетичного сектору та протягом багатьох років є надійною економічною та науково-технічною підтримкою енергетики України", - зазначили в асоціації.
Нагадуємо:
На сьогодні, до складу УЕА входять 20 компаній державного та приватного сектору енергетики і охоплюють усі ключові напрямки роботи ПЕК.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua