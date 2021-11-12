Користувачі Apple зможуть передавати "у спадок" дані iCloud

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Apple запустила нову функцію Digital Legacy ("Цифрова спадщина"), яка дозволятиме користувачам iPhone, iPad і Mac обрати до 5 людей, які зможуть отримати доступ до їхнього облікового запису iCloud після їхньої смерті.

Про це пише The Verge.

Видання зазначає, що наразі, коли помирає людина, дуже важко отримати доступ до її облікового запису в iCloud, іноді - це неможливо, якщо не знати пароль від смартфона.

Натомість нова функція дозволяє обрати до 5 "спадкоємців" серед контактів користувача (Legacy Contact): у разі смерті дані передаються їм.

При цьому, "спадкоємці" зможуть побачити фотографії в iCloud, документи і покупки.

Для активації Digital Legacy Apple знадобляться свідоцтво про смерть та спеціальний ключ доступу.

The Verge пише, що це значно полегшить процес отримання цифрових даних померлої людини.

"Раніше у разі смерті родича доступ можна було отримати за рішенням суду, проте регламенти Apple були влаштовані так, що навіть це не гарантувало вирішення проблеми, через що компанію критикували", - пише видання.

Функція поки доступна у бета-версії iOS 15.2. Для більшості користувачів вона стане доступною після повного запуску програмного забезпечення.

В Apple не повідомили, яка версія macOS підтримуватиме цю функцію.

При цьому, Facebook і Google мають схожі функції.

Зокрема, у Facebook "спадкоємець" не отримує доступу до повідомлень, але може змінювати фото профілю, відповідати на заявки у друзі.

Google пропонує, що доступ до даних може бути переданий іншій людині у разі тривалої відсутності активності в обліковому записі.

Економічна правда