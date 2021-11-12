Spotify купує платформу аудіокниг Findaway
Стрімінговий сервіс Spotify купує платформу для аудіокниг Findaway та запустить у своєму додатку розділ із книгами.
Про це пише TechCrunch.
У Spotify відмовилися поділитися фінансовими умовами угоди, яка, як очікується, буде закрита в четвертому кварталі 2021 року за умови розгляду та схвалення регуляторами.
Findaway заснована у 2004 році - вона займається розповсюдженням аудіокниг на різні платформи та створенням книг у аудіоформаті.
Серед її партнерів - Apple, Google, Storytel, Scribd, Overdrive, Audiobooks, Nook, Rakuten Kobo, Chirp.
"Spotify планує розширити наявні потужності Findaway в аудіоіндустрії. Сервіс також планує відкрити доступ до аудіокниг для всіх своїх користувачів - близько 381 млн людей", - пише видання.
Очікується, що перші інтеграції аудіокниг з’являться на початку наступного року.
"Згідно з оцінками різних досліджень, індустрія аудіокниг, як очікується, зросте з 3,3 мільярда доларів у 2020 році до 15 мільярдів доларів до 2027 року, тому Spotify вважає, що Findaway вартий інвестицій", - додає TechCrunch.
Компанія також зазначила, що розглядає угоду з Findaway як початок своїх амбіцій у сфері аудіокниг, тому в майбутньому вона може вирішити розширити команду.
Економічна правда
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