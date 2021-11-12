Сертифікат або негативний тест: УЗ вводить обмеження для пасажирів електричок на Київщині

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З 13 листопада відповідно до рішення обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Відповідно до нових правил, пасажири, які подорожують у приміському залізничному сполученні в Київській області, повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест

Із 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

або сертифікату про вакцинацію;

або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;

або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

"У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією", - пояснили в УЗ.

Там нагадали, що 11 жовтня Кабмін вніс зміни до постанови № 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19.

Згідно з оновленими КМУ правилами перевезень у карантинний період з 21 жовтня залізничні перевезення в далекому сполученні на "жовтому" та "червоному" рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності в них:

квитка на проїзд;

документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку);

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

або негативного результату ПЛР-тесту (також у застосунку Дія) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нагадаємо:

Від суботи 13 листопада громадський транспорт у Київській області почне працювати з посиленими обмежувальними заходами.

Економічна правда