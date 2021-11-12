Чотири місяці ринку землі: з якими проблемами стикаються продавці і покупці
Ринок землі уже працює понад 100 днів - що показали перші чотири місяці відкриття ринку землі, з якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку, та що може змінитись в існуючих процедурах і правилах. ЕП підготувала відповіді на ці питання.
Також у відео відповіді на такі питання:
- Які статистичні результати по продажам землі?
- Чому такі дорогі послуги в нотаріусів та коли можна чекати зниження ціни?
- Чому іноді неправильно нараховують податки?
- В чому проблема з експертно-грошовою оцінкою та коли це буде вирішено?
Як продавати землю (пай). Інструкція
Нагадуємо:
Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.
Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".
Економічна правда
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