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Про ринок землі: все, що треба знати

Чотири місяці ринку землі: з якими проблемами стикаються продавці і покупці

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:05
 
unsplash

Ринок землі уже працює понад 100 днів - що показали перші чотири місяці відкриття ринку землі, з якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку, та що може змінитись в існуючих процедурах і правилах. ЕП підготувала відповіді на ці питання.

Також у відео відповіді на такі питання:

  • Які статистичні результати по продажам землі?
  • Чому такі дорогі послуги в нотаріусів та коли можна чекати зниження ціни?
  • Чому іноді неправильно нараховують податки?
  • В чому проблема з експертно-грошовою оцінкою та коли це буде вирішено?

Як продавати землю (пай). Інструкція

Нагадуємо:

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. 

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. 

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. 

Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

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