Instagram тестує функцію нагадувань "Зроби перерву"

unsplash

Instagram оголосив, що цього тижня почав тестувати нову функцію під назвою "Зроби перерву" (Take a Break), яка дозволить користувачам нагадувати собі, що потрібно зробити перерву у використанні програми через 10, 20 або 30 хвилин.

Про це пише TechCrunch.

"Але такі нагадування можуть мати обмежений вплив, оскільки користувачі повинні бути мотивовані налаштувати новий контроль для себе", - пише видання.

Раніше компанія заявляла про плани створити нагадування "Зробіть перерву".

Керівник компанії Адам Моссері, зокрема, згадав про майбутню функцію, коментуючи рішення Instagram призупинити розробку версії сервісу для молодших користувачів - Instagram for Kids.

"Як приклад того, як Instagram вирішує проблеми, пов’язані з впливом його продукту на психічне здоров’я користувачів, він посилався на плани Instagram створити "нагадування", як-от "Зробіть перерву", - йдеться у повідомленні.

"Неясно, чи захочуть користувачі скористатися цією функцією, враховуючи, що вбудовані в iOS і Android елементи керування екраном вже дозволяють власникам пристроїв встановлювати обмеження на час, проведений у мобільних додатках", - додає видання.

За словами Моссері, нові нагадування "Зробіть перерву" цього тижня будуть запущені у тестовому режимі з обмеженою кількістю користувачів, але компанія очікує, що ця функція буде відкрита для всіх в найближчі місяці.

Економічна правда