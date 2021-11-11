37% українців вважають, що їхня область економічно занепадає – опитування

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37% опитаних українців вважають, що їхня область зараз економічно занепадає, 33% - що вона економічно розвивається, 26% вважають, що нічого не відбувається.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною Групою "Рейтинг".

"Про економічний розвиток більше зазначили на Заході і в Києві, про занепад – на Сході і Півдні", - кажуть соціологи.

При цьому, найбільше винними у проблемах регіону вважають центральну (35%) і місцеву (34%) владу. Ще 19% - самих мешканців.

Водночас здатними вирішити ці проблеми вбачають центральну (32%) і місцеву (28%) владу, а також мешканців міст - 24%.

"Центральну владу більше звинувачують на Сході і в Києві, старші опитані, а також прихильники партій Шарія, Мураєва та Опозиційної платформи. Місцеву владу - на Заході та серед виборців партій Сила і честь, Радикальної партії, Української стратегії, Свободи і Слуги народу.

Здатними вирішити проблеми регіону самими мешканцями більше вважають у Києві і на Заході, молодь, а також виборці партій Свобода і УДАР", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що близько 40% опитаних вважають, що їхня область стане однією з найбільш розвинених в Україні за наступні 5-10 років.

Ще 22% очікують розвитку у наступні 10-20 років, при цьому 16% - кажуть, що їх область ніколи не буде економічно розвиненою.

Ще 16% заявили, що їхня область уже одна з найрозвиненіших.

"Частіше це кияни та люди, які зараз бачать свій регіон як економічно розвинений", - додають соціологи.

Вони зазначають, що майже половина опитаних українців не будують ніяких планів на майбутнє. Чверть планує своє життя на кілька років вперед, близько 15% - на півроку чи рік, 13% - на кілька місяців.

"Будувати плани на майбутнє легше молодшим, заможнішим та мешканцям столиці", - резюмують автори дослідження.

Опитування провели 4-9 листопада 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.

Економічна правда