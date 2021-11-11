Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата

фото: нбу

Для 55% опитаних українців основне джерело доходу - зарплата, для 30% - пенсія, свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%).

Про це свідчать результати оптиування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Ще 13% опитаних отримують дохід від бізнесу, 6% - соціальні виплати.

Водночас свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній - 31%. При цьому, лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий.

"Чверть зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч гривень. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тисяч на місяць.

Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тисяч, 18% - 16-20 тисяч, 8% - 21-25 тисяч, 11% - 26-30 тисяч. Чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною", - заявляють соціологи.

Вони додають, що помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема найнижчі запити у старших жінок - з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. Найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також мешканців столиці.

Опитування провели 4-9 листопада 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.

Економічна правда