YouTube буде приховувати кількість дизлайків під відео для захисту їхніх авторів
YouTube оголосив, що з 10 листопада поступово припинить показувати кількість дизлайків під відео - зовсім прибирати кнопку "Не подобається" не планують, але кількість негативних реакцій зможуть бачити лише автори.
Про це повідомляється у блозі сервісу.
Зазначається, що таке рішення прийняли за підсумками експерименту з відображенням лічильника.
"Грунтуючись на тому, що ми дізналися, ми робимо підрахунок дизлайків приватним на YouTube, але кнопка "Не подобається" нікуди не подінеться", - пояснила компанія.
"Ми хочемо створити інклюзивне та шанобливе середовище, де у авторів буде можливість досягти успіху та почуватися в безпеці. Це лише один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб і надалі захищати авторів від переслідувань", - додали в YouTube.
Під час експерименту YouTube перевіряв, чи впливає відображення лічильника на загальну кількість дизлайків - учасники експерименту використовували кнопку "Не подобається", але не бачили кількість негативних оцінок.
Експеримент виявив, що дизлайки отримували переважно відеозаписи нових авторів з невеликою кількістю підписників. При цьому кількість таких оцінок зменшилася, коли результати підрахунку приховали.
В YouTube пояснили, що автори відеоконтенту зможуть переглянути кількість дизлайків у YouTube Studio, як й інші показники, які допомагають зрозуміти, як працює контент.
Глядачі ж, яким може не подобатися те чи інше відео, зможуть користуватися кнопкою дизлайків, щоб налаштувати рекомендації сервісу під себе і ділитися відгуками з авторами у приватному порядку.
Економічна правда
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