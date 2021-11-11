YouTube буде приховувати кількість дизлайків під відео для захисту їхніх авторів

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YouTube оголосив, що з 10 листопада поступово припинить показувати кількість дизлайків під відео - зовсім прибирати кнопку "Не подобається" не планують, але кількість негативних реакцій зможуть бачити лише автори.

Про це повідомляється у блозі сервісу.

Зазначається, що таке рішення прийняли за підсумками експерименту з відображенням лічильника.

"Грунтуючись на тому, що ми дізналися, ми робимо підрахунок дизлайків приватним на YouTube, але кнопка "Не подобається" нікуди не подінеться", - пояснила компанія.

"Ми хочемо створити інклюзивне та шанобливе середовище, де у авторів буде можливість досягти успіху та почуватися в безпеці. Це лише один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб і надалі захищати авторів від переслідувань", - додали в YouTube.

Під час експерименту YouTube перевіряв, чи впливає відображення лічильника на загальну кількість дизлайків - учасники експерименту використовували кнопку "Не подобається", але не бачили кількість негативних оцінок.

Експеримент виявив, що дизлайки отримували переважно відеозаписи нових авторів з невеликою кількістю підписників. При цьому кількість таких оцінок зменшилася, коли результати підрахунку приховали.

В YouTube пояснили, що автори відеоконтенту зможуть переглянути кількість дизлайків у YouTube Studio, як й інші показники, які допомагають зрозуміти, як працює контент.

Глядачі ж, яким може не подобатися те чи інше відео, зможуть користуватися кнопкою дизлайків, щоб налаштувати рекомендації сервісу під себе і ділитися відгуками з авторами у приватному порядку.

Економічна правда