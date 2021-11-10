Уряд погасить пенсійний борг внутрішньо переміщеним особам
Кабмін ухвалив порядок погашення боргу за пенсії перед внутрішньо переміщеними особами, на це витратять 11 млрд грн.
Про це повідомила віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, проєкт постанови уряду.
На засіданні 10 листопада Уряд ухвалив постанову, якою визначив порядок виплати пенсійних боргів ВПО з тимчасово окупованих Донбасу та Криму за минулі періоди.
Погашення боргів розпочнеться наступного року. Недоотримані пенсії виплачуватимуть поступово, із розрахунку щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму.
"Сподіваємось повністю погасити заборгованість за два роки", – зазначила вона.
Верещук нагадала, що у 2018 році було призупинено пенсійні виплати за минулі періоди переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Очікується, що на погашення пенсійних боргів ВПО з державного бюджету буде витрачено понад 11,2 млрд гривень, 6,2 млрд гривень з них – наступного року.
Економічна правда
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