В Instagram готують запуск платних підписок на блогерів
У соцмережі Instagram з'являться платні підписки, які дозволять користувачам платити за ексклюзивний контент блогерів.
Про це пише TechCrunch.
У самій соцмережі нової функції поки немає.
Водночас в AppStore з’явилися ціни на підписку: від 0,99 до 4,99 долара.
Раніше цього року Instagram заявляв, що вивчатиме ідею підписок.
Також в соцмережі казали, що працюють над "ексклюзивними історіями" - функція передбачає, що після оплати підписки користувачі матимуть доступ до Stories, які не будуть доступні для широкої авдиторії.
Про плани ввести підписки голова Instagram Адам Моссері заявив у травні.
Тоді він сказав, що для розвитку можливостей монетизації контенту креаторів компанія думає над введенням платних підписок та запуском NFT-функцій у додатку.
Економічна правда
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