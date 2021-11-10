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В Instagram готують запуск платних підписок на блогерів

Середа, 10 листопада 2021, 16:30
 
unsplash

У соцмережі Instagram з'являться платні підписки, які дозволять користувачам платити за ексклюзивний контент блогерів.

Про це пише TechCrunch.

У самій соцмережі нової функції поки немає.

 

Водночас в AppStore з’явилися ціни на підписку: від 0,99 до 4,99 долара.

Раніше цього року Instagram заявляв, що вивчатиме ідею підписок.

Також в соцмережі казали, що працюють над "ексклюзивними історіями" - функція передбачає, що після оплати підписки користувачі матимуть доступ до Stories, які не будуть доступні для широкої авдиторії.

Про плани ввести підписки голова Instagram Адам Моссері заявив у травні. 

Тоді він сказав, що для розвитку можливостей монетизації контенту креаторів компанія думає над введенням платних підписок та запуском NFT-функцій у додатку.

Економічна правда

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