Socar сплатив 5 мільйонів через змову у справі 2016 року

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Socar Petroleum сплатив 5 млн грн штрафу та пені у справі 2016 року про змову на ринку.

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету.

Безпосередньо штраф становив 2,5 млн грн, ще 2,5 млн грн компанія сплатила у вигляді пені за прострочення сплати штрафу. Платіж було перераховано до бюджету 4 листопада.

Цей штраф АМКУ наклав ще у 2016 році за змову на ринку. Тоді оштрафували сімох трейдерів, зокрема ОККО (на 77 млн грн), ВОГ (на 54 млн грн) та Альянс Холдинг (Shell) на 39 млн грн.

Комітет встановив, що компанії підтримували на інформаційних табло своїх АЗС подібні роздрібні ціни на бензин марки А-95 та дизельне паливо.

Вони також застосовували складні й непрозорі "програми лояльності" та запроваджували умови акцій і надання знижок, за яких споживачі не мали інформації щодо реального розміру остаточних роздрібних цін на пальне. Крім штрафу мережі АЗС зобов’язали виправити порушення.

Наразі ТОВ "Золотий екватор" (Оператор WOG), ТОВ "ВОГ Рітейл" і ПП "Окко нафтопродукт" оскаржують дане рішення АМКУ і не сплатили штраф.

Натомість ТОВ "Альянс Холдинг", ПІІ "АМІК Україна" та ТОВ "Параллель-М ЛТД" штраф сплатили.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет оштрафував нафтотрейдерів на 204,325 млн гривень за узгоджені дії на ринку.

Економічна правда