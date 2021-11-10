Маск втратив 50 мільярдів доларів за два дні

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Статки американського мільярдера Ілона Маска за два дні знизилися на 50 мільярдів доларів через падіння котирувань акцій його компанії Tesla.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Tesla впали на 16% з початку тижня після того, як у суботу Маск запитав у користувачів Twitter, чи слід продати його частку в підприємстві, що досягає 10%.

За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз статки Маска оцінюються у 288 мільярдів доларів після втрат. Однак він все одно залишається найбагатшою людиною у світі.

У рейтингу видання Forbes The World`s Real-Time Billionaires Маск також посідає перше місце з 271 мільярдами доларів.

Кількома днями раніше Маск провів опитування серед своїх підписників у Twitter щодо того, чи варто йому продавати 10% своєї частки в Tesla. Він заявив, що зробить так, як проголосують його передплатники. У неділю опівдні він отримав ствердну відповідь: 57,9% з більш як 3,5 млн проголосували "за".

9 листопада цінні папери компанії Tesla Inc. значно впали через заяву Маска про готовність продати частину своїх акцій.