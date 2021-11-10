Аграрії отримали під заставу сільгоспземель 60 мільйонів кредитів

Близько 60 мільйонів гривень кредитів залучили аграрії, запропонувавши банкам у якості застави 584 га земель сільгосппризначення.

Про це під час презентації "Огляду стану земельних відносин в Україні" повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Дзьоба, передає "Укрінформ".

За словами посадовця, важливо, що йдеться, переважно, про довгострокові позики. Приміром, як зазначається у щомісячному інформаційно-аналітичному бюлетені, понад 40% кредитних угод, укладених під заставу землі у вересні, розраховані на 5 та більше років.

"Очевидно, що за відсутності базового "твердого" активу, який міг би стати банківською заставою, сільгоспвиробники мали труднощі із залученням довгострокового фінансування. Тепер же ми чуємо від селян, що реформа сприяє підвищенню продуктивності аграрного сектору, надає нові можливості для інвестування. Саме дострокове фінансування відкриває двері для переходу від сировинної економіки до виробництва і продажу товарів з високою доданою вартістю", - наголосив Дзьоба.

Він також підкреслив, що у Мінагрополітики очікують на ще більше пожвавлення цього сегменту кредитування після допуску до земельного ринку юридичних осіб. А до того ще є час, аби вдосконалити відповідні механізми, зробивши їх максимально прозорими та зрозумілими.

Дзьоба також запевнив, що до кінця року вся інформація про вартість угод із продажу земельних ділянок в Україні відображатиметься в електронних реєстрах. Адже однією з проблем перших місяців роботи ринку землі стало те, що в реєстрах містилися відомості про цінові показники лише 55% укладених угод. Найкраща ситуація – у Хмельницькій області, де зареєстровано дані про вартість 76% угод, найгірша — на Закарпатті, де відомо про цінові параметри лише 21% транзакцій.

"Тепер ми розв’язуємо цю проблему. Мін'юст підготував проєкт постанови Кабінету Міністрів, яка необхідна для нормативно-правового врегулювання ситуації, а також варіант технічних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дасть можливість відображати ціну по кожному кадастру", - розповів Дзьоба.