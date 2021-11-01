Банки зменшили частку проблемних кредитів до третини

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Банки від початку року скоротили частку проблемних кредитних портфелів з 41% до 33,3%.

Про це повідомляє Національний банк.

Протягом січня–вересня 2021 року банки позбулися непрацюючих кредитів (NPL) на 56 млрд грн.

В НБУ це називають найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.

Якість кредитних портфелів поліпшилася у банках усіх груп, пояснює регулятор. Найкращий результат у банків іноземних банківських груп (без банків РФ) – менше 8%.

Частка NPL у портфелях банків із приватним комерційним капіталом скоротилася до 10,5%. Це майже відповідає встановленому до кінця 2024 року цільовому рівню у 10%.

Попри те, що державні банки досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору, вони позбулися найбільшого обсягу проблемних активів. А саме, непрацюючих кредитів стало на 35 млрд грн менше.

Нагадуємо:

Державні банки скоротили портфелі непрацюючих кредитів (NPL) до 35% на 1 вересня 2021 року, держбанки скоротили портфелі NPL на 108 млрд грн.

Економічна правда