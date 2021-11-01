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Зеленський обговорив з еміром Катару умови постачання скрапленого газу в Україну

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:10
 
фото: оп

Президент Володимир Зеленський обговорив із еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також - можливість і умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Зустріч пройшла на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія), повідомляє Офіс президента.

"Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах", - йдеться у повідомленні.

"Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці", - сказав Зеленський.

Також обговорили питання розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

"Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку", - додали в ОП.

Зазначається, що Зеленський поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Економічна правда

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Зеленський Україна Катар газ

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