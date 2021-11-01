Реєстр великих платників податків скоротився на 32 компанії
Із реєстру великих платників на 2022 рік вибуло 290 компаній, при цьому додалося 258 нових - реєстр скоротився на 32 компанії.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
При цьому, найбільше вибуло компаній, які займаються оптовою торгівлею (-10). Додалося найбільше компаній, що ведуть енергетичний (+18) та сільськогосподарський бізнес (+7).
Згідно з Податковим кодексом, великий платник податків - це компанія з річним доходом понад 50 млн євро або загальною сумою річних відрахувань до держбюджету понад 1,5 млн євро.
Зазначається, що реєстр ВПП включає переважно підприємства газодобувної та металургійної галузі, енергетики й агросектору.
"При цьому в топ-100 є торговельні мережі - наприклад, ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" другий рік посідає у реєстрі перше місце за виторгом. Також у сотні лідерів - ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ", ДП "КК "РОШЕН", ТОВ "ФОРА", - додає Опендатабот.
За даними Податкової, на великих платників податків припадає 60% вiд усiх надходжень до держбюджету.
Економічна правда
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