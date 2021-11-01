Виробник бойових ракет "Луч" заробив 70 мільйонів за півроку

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За результатами першого півріччя 2021 року державне конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу концерну "Укроборонпром", прозвітувало про 72,5 мільйона гривень чистого прибутку.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за 6 місяців 2021 року, повідомляє Марлін.

Для порівняння, у першому півріччі минулого року "Луч" отримало прибутків на суму 174,2 млн грн.

Цього року держпідприємство прозвітувало про сукупні доходи на суму 2,2 млрд грн та витрати у розмірі 2,1 млрд грн.

На підприємстві працюють 1143 працівників. У 2021 році середньомісячна заробітна плата керівника держпідприємства станговила 883,3 тис грн, адміністративного персоналу – 129,6 тис грн, а працівника – 59 тис грн.

Загальні витрати на оплату праці за другий квартал цього року сягнули 218 млн грн, що є вдвічі більше планового показника. Згідно з пояснювальною запискою, такі витрати пов’язані зі збільшенням обсягів та інтенсивності праці для забезпечення своєчасного виконання контрактів у 3 та 4 кварталах 2021 року та виконання дослідно-конструкторських робіт.

Разом з тим, негативно на розмір отриманого прибутку вплинула ситуація з COVID-19 у світі.

Державне конструкторське бюро "Луч" займається розробкою та продажем протитанкових керованих ракет; ракетних комплексів наземного, повітряного і морського базування; авіаційних керованих ракет; зенітних керованих ракет та іншого. Всесвітньо відоме такими ракетними комплексами як "Корсар", "Вільха", "Нептун" та іншими.

З 2003 року підприємством керує Олег Коростельов.

За даними аналітичної платформи YouControl минулого року конструкторське бюро "Луч" з виручкою у 3,8 млрд грн зайняло третю позицію у рейтингу ТОП-10 компаній вітчизняного ОПК.

Раніше Марлін повідомив, що "Укроборонпром" за півріччя 2021 року отримав 517,6 млн грн прибутків.

Економічна правда