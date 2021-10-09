За тиждень пальне в середньому подорожчало на 15-30 коп/л

За тиждень (1-8 жовтня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 20 коп/л і склала 29,27 грн/л, бензин а-95 подорожчав на 15 коп/л - до 30,10 грн/л, а дизельне паливо - на 31 коп/л, до 28,86 грн/л.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подорожчали на 33 коп/л і 50 коп/л, до 31,50 грн/л і 30,99 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 64 коп/л, до 30,23 грн/л.

Shell підняла ціну на всі види палива на 33-64 коп/л: бензин марки А-92 подорожчав до 30,89 грн/л, А-95 - до 31,50 грн/л, ДТ - до 30,23 грн/л. У мережі UPG бензин А-92 подорожчав до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 - до 30,60 грн/л (+30 коп/л) і ДТ - до 27,70 грн/л (+40 коп/л).

Такі мережі як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto і ін . підняли ціни на паливо в межах 0,1-1 коп/л.

Нагадуємо:

4 жовтня Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизпалива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункова ціна для бензину зросла до 26,50 грн/л, для дизпалива підвищена до 23,23 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на АЗС не повинна перевищувати 31,50 грн/л , на "звичайне" дизпаливо - 30,23 грн/л.