Кількість авіапольотів над Україною досягла 76% від допандемічного рівня

У вересні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 26 241 рейс, що становить 76% від вересневого обсягу польотів 2019 року.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

У повідомленні йдеться, що на такому рівні показник авіатрафіку тримається упродовж двох останніх місяців.

Внутрішні польоти становили у вересні 3 112 рейсів, що на 14,5% більше у порівнянні з відповідним періодом допандемічного 2019 року. "Цей показник є в тому числі результатом державної політики з розвитку регіональних аеропортів та заохочення внутрішнього туризму", - кажуть у Мінінфраструктури.

У відомстві вважають, що фактори збільшення кількості польотів це сезонність попиту, послаблення карантинних обмежень у багатьох країнах світу, вихід на ринок України нових авіаперевізників та зменшення ставок за аеронавігаційне обслуговування на маршруті для польотів в окремій частині повітряного простору України над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо:

В жовтні Україна та ЄС планують підписати Угоду про спільний авіаційний простір.