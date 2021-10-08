Доходи місцевих бюджетів зросли на 20% – Мінфін

До загального фонду місцевих бюджетів за січень-вересень 2021 року надійшло 247,9 мільярда гривень, що на 20,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Приріст надходжень до загального фонду порівняно з відповідним періодом 2020 року становив 20,1% або + 41,442 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2021 року становив 150,489 млрд гривень. Приріст надходжень ПДФО до відповідного періоду 2020 року становить 19,5% або + 24,55 млрд гривень.

16 регіонів мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні. Так, Тернопільська область забезпечила приріст понад 25%. Найнижчий приріст мають Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 290,1 млрд грн, що становить 99% від затвердженого річного плану з урахуванням змін (293,2 млрд грн).

Економічна правда