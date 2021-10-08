"Антонов" відкидає звинувачення у переплаті при заправці літаків

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Інформація про те, що ДП "Антонов" систематично переплачує за заправку своїх літаків, які здійснюють вантажні перевезення на замовлення по всьому світу, не відповідає дійсності.

Про це заявили представники держпідприємства, передає Укрінформ.

Раніше видання "Схеми" оприлюднило інформацію про те, що "Антонов" систематично переплачує за заправку своїх літаків та навмисно ігнорує наявні дешевші пропозиції купівлі пального, в тому числі напряму від аеропортів.

За словами представників підприємства, купівля авіаційного пального відбувається в рамках чинного законодавства та зумовлена специфікою, на яку не звернули увагу представники медіа.

Наприклад, усе пальне, яке продають хендлінгові компанії, є однаковим для всіх, а його ціна залежить більшою мірою від того, як воно потрапляє в аеропорти; до вартості пального можуть також додавати місцеві податки, послуги за заправлення тощо.

Крім того, за словами провідного фахівця комерційного відділу АТП ДП "Антонов" Сергія Галки, підприємство під час заправлення літаків керується не тільки ціною на пальне, а й тими можливостями, які надають хендлінгові компанії. Зокрема, йдеться про надання кредитної лінії, адже "Антонов" наразі не має вільних коштів для передоплати великих обсягів палива.

Ще одна причина, чому українське підприємство співпрацює з такими компаніями, стосується одного з обов’язків, що прописується в угодах. Він передбачає, що впродовж 30 хвилин компанії можуть погодити пропозицію на заправлення літака, а вже за 12 годин здійснити його обслуговування.

Зазначається, що за правильного підходу така економія часу дозволяє заробити додаткові кошти на непланових рейсах, адже реагування на такі пропозиції здійснюється цілодобово та без вихідних.