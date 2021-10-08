McDonald's в Україні відкрив перший ресторан уздовж автотраси

McDonald’s

McDonald’s відкрив в Україні перший ресторан уздовж автотраси - на Бориспільській трасі.

Про це повідомляє прес-служба McDonald’s.

Зазначається, що ресторан розташований за адресою: с. Гора Бориспільського району, вулиця Бориспільська, 6.

"Ресторан оснащений найсучаснішими технологіями, що дозволяють швидко та зручно обслуговувати велику кількість клієнтів.

Компанія створює нові робочі місця для 62 працівників щойно відкритого закладу. Таким чином компанія дотримується заявленої стратегії посилення присутності в регіонах та забезпечує українців новими робочими місцями", - йдеться у повідомленні.

Одноповерховий ресторан має 94 посадкові місця у залі та 92 на терасі, додають у компанії.

"Сервіс МакДрайв з діджитал моніторами має дві лінії обслуговування для прискорення процесу прийняття гостей. В закладі вперше використовується роботизована станція напоїв, завдяки якій напої відвідувачам будуть наливатись автоматично, без залучення працівників до процесу", - повідомляють в McDonald’s.

У ресторані - вісім терміналів самообслуговування. Касова зона розділена на дві частини - для замовлення та видачі, працівники можуть принести замовлення за столик.

Економічна правда