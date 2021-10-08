Нафта дорожчає сьомий тиждень на тлі нестачі енергоносіїв

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Ціни на нафту зросли у п'ятницю, завершуючи зростанням сьомий тиждень поспіль на тлі дефіциту енергоносіїв.

Про це повідомляє Reuters.

"Існує багато каталізаторів, щоб утримати ринок нафти напруженим", - заявив старший аналітик ринку брокерської компанії OANDA Едвард Мойя.

Він, зокрема, вказав на попит на паливо та побоювання, що холодна зима ще більше ускладнить постачання газу.

Очікування великі, "що ніщо в найближчому майбутньому не змінить значний дефіцит попиту та пропозиції", сказав Мойя.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту зросли на 93 центи (на 1,1%) - до 82,88 дол за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 97 центів (на 1,2%) - до 79,27 дол за барель).

На початку тижня WTI досягла майже семирічного максимуму в 79,78 долара, тоді як Brent досягла трирічного максимуму в 83,47 долара.

"Ціни на нафту піднялися після того, як Міністерство енергетики США заявило, що "наразі" не планує залучати стратегічні запаси нафти США, щоб охолодити зростання цін на нафту", - сказав аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Нагадаємо:

Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.

Економічна правда