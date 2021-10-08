Google не буде монетизувати відеоконтент із запереченням змін клімату

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Google вводить заборону на рекламу і монетизацію контенту, який заперечує зміни клімату у результаті діяльності людини і викидів в атмосферу.

Про це йдеться у повідомленні Google Ads.

"В останні роки ми чули від дедалі більшої кількості наших рекламних партнерів, які висловлювали занепокоєння щодо оголошень, які пропагують неточні заяви про зміну клімату.

Рекламодавці просто не хочуть, щоб їхні оголошення відображалися поруч із такими заявами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова політика зачепить рекламодавців, видавців і авторів на YouTube.

При цьому, блокування контенту, який потрапив під заборону, буде проводиться як автоматично, так і за участю модераторів.

Ця заборона є продовженням перегляду політики в галузі реклами та монетизації, який покликаний "забезпечити безпечне середовище для рекламних партнерів і краще захистити користувачів від ненадійних заяв", додали в Google.

Зокрема, під заборону потрапить реклама та монетизація контенту, яка "суперечить усталеному науковому консенсусу щодо існування і причин зміни клімату".

Так, йдеться про контент, у якому зміни клімату подаються як містифікація або шахрайство, а також про твердження, що заперечують глобальне потепління і його причини - викиди парникових газів і діяльність людини.

Економічна правда