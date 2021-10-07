Перший в Україні автобан почнуть будувати 2022 року – Шмигаль

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Інвестори зацікавлені у 5 проєктах будівництва автобанів в Україні шляхом державно-приватного партнерства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ.

Він додав, що наступного року в Україні планують будувати перший автобан від Краковця до Бродів та Рівного, і для цього вже проведені дослідження, вивчений трафік та є потенційні проєктанти.

Також Шмигаль наголосив, що Україна активно шукає шляхи ефективної співпраці бізнесу та держави, і державно-приватне партнерство на сьогодні є найефективнішим інструментом.

Нагадуємо:

Раніше очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков заявив, що нині розробляються два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий - Мукачево та будівництво дороги Краковець - Броди - Рівне.