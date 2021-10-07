Цього року українці придбали у ПриватБанку ОВДП на 2 мільярди

Приватбанк

З початку 2021 року українці придбали через Приватбанк облігацій внутрішньої держпозики на суму понад 2 млрд грн, з них 65% (майже 1,3 млрд грн) - онлайн черз Приват24.

Про це повідомляє прес-служба банку.

При цьому, кількість клієнтів, які інвестували свої гроші у держоблігації, становила більше 2 500 осіб.

У 2021 році найбільшим попитом у фізосіб користуються річні та півторарічні гривневі ОВДП, а також двох річні облігації в доларах США, додають в банку.

Водночас найменшим попитом користуються довгострокові цінні папери з термінами погашення через 5-6 років.

"Середня сума операцій з купівлі ОВДП через Приват24 у 2021 році складає 435 тис грн. При цьому, 80% клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує грошові кошти у цінні папери Міністерства фінансів", - йдеться у повідомленні.

У Приватбанку нагадали, що у березні 2020 року розширили перелік послуг з цінними паперами, надавши можливість фізособам купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики в режимі online в веб версії Приват24.

Економічна правда