"Укрзалізниця" ввела у графік на 2022 рік 19 нових поїздів

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"Укрзалізниця" ввела у графік пасажирських поїздів на 2022 рік 19 нових поїздів та прискорила 49 пар поїздів сумарно на 58 годин на добу в обох напрямках.

Про це заявили в УЗ під час прес-конференції.

Зазначається, що в основі призначення нових рейсів - побажання пасажирів, аналітика та туристичні тренди.

Так, у графіку на 2022 рік з'явився новий поїзд №5/6 сполученням Маріуполь - Ворохта, він буде найдовшим за протяжністю серед інших наявних - 1756 км у шляху прямування поїзда.

Водночас маршрут не буде найдовшим за часом у дорозі - з Маріуполя до Ворохти можна буде дістатися за 25 год 56 хв, зворотно - за 27 год 24 хв. Час курсування до Львова - 21 год замість 28 годин альтернативним рейсом.

Також вводяться наступні нові поїзди: №39/40 Київ - Рахів; №55/56 Київ - Яремче; №57/58 Київ - Ясіня; №59/60 Київ - Чоп; №149/150 Полтава - Чернівці; №52/51 Київ - Херсон; №751/752 Київ - Херсон; №76/75 Одеса - Рахів; №134/133 Миколаїв - Чернівці; №67/68 Маріуполь - Львів; №104/103 Київ - Маріуполь; №112/111 Київ - Авдіївка; №113/114 Львів - Бахмут; №793/794 Харків - Дніпро, Кривий Ріг; №795/796 Дніпро - Харків, Бахмут та ін.

Також, із 2022 року прискоряться наступні поїзди: №13/14 Київ - Солотвино (поїзд прямуватиме з Києва на 3 год 16 хв менше, назад - на 2 год 40 хв менше); №77/78 Харків - Маріуполь (із Харкова на 2 год 5 хв швидше, назад - на 3 год 29 хв); №84/83 Київ - Маріуполь (під час слідування з Києва він проведе в дорозі на 2 год 13 хв менше, з Маріуполя - на 1 год 24 хв менше).

Економічна правда