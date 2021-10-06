Штрафи за незаконний вилов риби збільшили в десятки разів

Unsplash

Кабмін прийняв постанову щодо збільшення розмірів такс за незаконний вилов риби.

Таке рішення ухвалили на засіданні 6 жовтня повідомляє прес-служба Держрибагентства.

"Необхідність розробки цього акту уряду була зумовлена низьким рівнем існуючих такс, які востаннє були встановлені майже 10 років тому та не відповідали економічній ситуації в країні і не спонукали порушників до припинення незаконної діяльності.

Так, у 2020 році органами рибоохорони викрито понад 46 тис. правопорушень, з яких понад 13 тис. є грубими порушеннями правил рибальства. Загальна кількість вилучених незаконно добутих водних біоресурсів складає понад 142 тонни. Загальна сума збитків, завданих у 2020 році рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів, складає 101,9 млн грн", - додали у відомстві.

Постановвою збільшили розмір такс за незаконний вилов одного екземпляру:

карася сріблястого у 93 рази (з 17 до 1581 грн);

окуня у 186 разів (з 17 до 3162 грн);

краснопірки у 23 рази (з 68 до 1564 грн);

лина у 13,4 рази (з 119 до 1598 грн);

ляща у 9,7 разів (з 170 до 1649 грн);

плоскирки у 46 разів (з 34 до 1564 грн);

щуки у 10,2 рази (з 340 до 3468 грн);

судака у 7 разів (з 510 до 3587 грн);

сома у 12 разів (з 425 до 5117 грн);

раків у 130 разів (з 25,5 до 3332 грн) та інші.

"Реалізація постанови збільшить надходження коштів до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування завданих збитків рибному господарству України внаслідок порушення правил рибальства", - резюмували у Держрибагентстві.

Економічна правда