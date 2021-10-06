Штрафи за незаконний вилов риби збільшили в десятки разів
Кабмін прийняв постанову щодо збільшення розмірів такс за незаконний вилов риби.
Таке рішення ухвалили на засіданні 6 жовтня повідомляє прес-служба Держрибагентства.
"Необхідність розробки цього акту уряду була зумовлена низьким рівнем існуючих такс, які востаннє були встановлені майже 10 років тому та не відповідали економічній ситуації в країні і не спонукали порушників до припинення незаконної діяльності.
Так, у 2020 році органами рибоохорони викрито понад 46 тис. правопорушень, з яких понад 13 тис. є грубими порушеннями правил рибальства. Загальна кількість вилучених незаконно добутих водних біоресурсів складає понад 142 тонни. Загальна сума збитків, завданих у 2020 році рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів, складає 101,9 млн грн", - додали у відомстві.
Постановвою збільшили розмір такс за незаконний вилов одного екземпляру:
- карася сріблястого у 93 рази (з 17 до 1581 грн);
- окуня у 186 разів (з 17 до 3162 грн);
- краснопірки у 23 рази (з 68 до 1564 грн);
- лина у 13,4 рази (з 119 до 1598 грн);
- ляща у 9,7 разів (з 170 до 1649 грн);
- плоскирки у 46 разів (з 34 до 1564 грн);
- щуки у 10,2 рази (з 340 до 3468 грн);
- судака у 7 разів (з 510 до 3587 грн);
- сома у 12 разів (з 425 до 5117 грн);
- раків у 130 разів (з 25,5 до 3332 грн) та інші.
"Реалізація постанови збільшить надходження коштів до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування завданих збитків рибному господарству України внаслідок порушення правил рибальства", - резюмували у Держрибагентстві.
Економічна правда
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