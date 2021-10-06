Штрафувати за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів почнуть з грудня – Мін'юст

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Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників розпочнеться з грудня, а не з 11 жовтня, через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний попит на таку реєстрацію.

Джерело: глава Мін’юсту Денис Малюська у Facebook

Пряма мова Малюська: "Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також)".

Деталі: За словами міністра, це пов’язане з низькою пропускною спроможність реєстраційної системи і з тим, що кількість юридичних осіб, які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, становить більше 1 мільйона.

Станом на 6 жовтня відомості подали лише 171 333 юрособи.

Малюська також нагадав, що обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 КпАП), тому, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, неможливо буде складати адмінпротоколи.

Міністр не рекомендує зараз "брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ".

Малюська переконаний, що проблему має остаточно вирішити законопроєкт №5807.

Передісторія:

У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який вимагає від компаній оприлюднення бенефіціарів.

Згідно з законом, українські компанії до 10 жовтня мають подати звіт про своїх кінцевих бенефіціарних власників.

За невиконання цієї вимоги компаніям загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень.

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Українська правда