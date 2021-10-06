Комітет Ради рекомендував відтермінувати розкриття кінцевих бенефіціарів для компаній і ГО

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував відтермінувати на 9 місяців строк подання інформації про кінцевих бенефіціарів для українських компаній та громадських організацій (законопроєкт №5807).

Про це повідомив у Facebook голова комітету Дмитро Наталуха.

"Це дозволить компаніям і громадським організаціям уникнути штрафів від 17 000 до 51 000 грн., які вони могли б отримати через брак часу на збирання необхідної інформації.

Тепер будемо переконувати колег у залі, щоб прийняти його за основу і в цілому вже завтра (четвер), щоб залишили принаймні один день на підпис цього закону президентові Украіни, і таким чином вкластися в строки", - написав він.

"Сподіваємось проголосувати завтра за основу і в цілому", - написала також заступник голови комітету Роксолана Підласа.

10 жовтня спливає термін розкриття даних про бенефіціарів для юридичних осіб, у тому числі ГО та неприбуткових організацій.

Нагадаємо:

У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який вимагає від компаній оприлюднення бенефіціарів.

Згідно з законом, українські компанії до 10 жовтня мають подати звіт про своїх кінцевих бенефіціарних власників.

За невиконання цієї вимоги компаніям загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень.

Читайте детальніше про це у статті ЕП: Керівникам мільйона компаній загрожують штрафи. Якщо не покажуть схеми з власниками

Економічна правда