Британія планує повністю перейти на "зелену" електроенергію до 2035 року

unsplash

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить цього тижня, що до 2035 року вся електроенергія в країні буде надходити з поновлюваних джерел.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Прем'єр виступить з промовою на конференції, щоб висловити прихильність планам значного збільшення інвестицій в поновлювані джерела і ядерну енергію, оскільки Британія стикається з кризою, викликаною зростанням цін на газ.

Поновлювані джерела енергії забезпечили 43% потреби Британії в електроенергії минулого року, а на газ, нафту і вугілля прийшлося близько 40%. Решта потреб була заповнена атомною енергією.

Нова мета вимагатиме значного зростання не тільки морської вітроенергетики, а й ядерних потужностей, щоб забезпечити "базове навантаження" електроенергії та впоратися зі змінним попитом і пропозицією. Це буде означати мінімум чотириразове збільшення надходжень енергії від морських вітрових станцій в порівнянні з нинішнім рівнем протягом найближчого десятиліття.

"Розв'язання проблеми вартості електроенергії є однією з довгострокових завдань, які має вирішувати уряд. Ми повинні повернутися в атомну енергетику, ми повинні збільшити виробництво чистої енергії. Це знизить вартість енергії та знизить вартість транспорту", - сказав Джонсон минулого тижня.

Джонсон планує заявити, що вкладення в поновлювані джерела енергії захистять споживачів від коливань цін на газ і знизять рахунки в довгостроковій перспективі. Міністри також вивчають пропозиції щодо зниження податків і зборів на рахунки за електроенергію і переносять їх на побутовий газ, щоб спонукати споживачів вкладати кошти в електричні теплові насоси.

Джонсон вже пообіцяв збільшити обсяги виробництва вітрової енергії в Британії з 10 ГВт електроенергії в рік - цього достатньо для постачання десяти мільйонів будинків - до 40 ГВт до кінця десятиліття.