Держкомпанія Саудівської Аравії збільшила прибуток у 2,6 раза

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Чистий прибуток державної компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco у третьому кварталі 2021 року станов 30,4 млрд дол, що у 2,6 разу вище за показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

Компанія пов'язує зростання прибутку з підвищенням цін на нафту, а також зі збільшенням рентабельності нафтопереробки, чому сприяло відновлення попиту на енергоресурси та зростання економічної активності на ключових ринках.

У третьому кварталі Saudi Aramco виплатила дивіденди за попередній квартал у розмірі 18,8 млрд дол, за третій квартал компанія планує виплатити стільки ж.

Нагадуємо:

У другому кварталі Saudi Aramco отримала $25,5 млрд чистого прибутку. Таким чином, зростання показника до попереднього кварталу склало 19,2%.