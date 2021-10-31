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Volvo відкликає 200 тисяч автомобілів у США

Неділя, 31 жовтня 2021, 13:01
 

Автовиробник Volvo відкликає в США майже 200 тисяч автомобілів 2001-2007 модельних років, через проблеми з подушками безпеки.

Про це пише autonews.

"Зокрема, під цей відгук потрапили 194 546 автомобілів Volvo V70 і XC70 2001-2007 року випуску, а також автомобілі Volvo V70 і Volvo XC70, випущені з 2000 по 2007 рік", - йдеться в повідомленні

Видання повідомляє, що при спрацьовуванні бічної подушки безпеки водія може статися вибух, в результаті чого у водія можуть полетіти металеві уламки. За офіційними даними, через цей дефект загинула одна людина. 

Чи торкнеться цей відклик інші країни – поки не повідомляється. Наразі йдеться лише про Північну Америку.

Нагадуємо: 

У листопаді 2020 року шведський автогігант оголосив про відкликання 54 000 седанів S60 і S80 2001-2003 модельних років. У них також виявився проблемний інфлятор.

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