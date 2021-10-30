Споживачі зможуть продавати надлишки електроенергії — нова система підтримки для малих СЕС

Міненерго розробляє нову систему підтримки для малих СЕС, в результаті її впровадження, споживачі електроенергії зможуть компенсувати власне споживання завдяки встановленню об'єктів відновлюваної енергетики, а надлишки продавати за ринковою ціною постачальникам.

Про це йдеться у прес-релізі Міненерго.

"Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів та готуємося до впровадження так званої "системи Net Billing", – зазначив в.о. директора директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго Олександр Мартинюк, додавши, що система застосовуватиметься лише для нових таких виробників.

За його словами, кошти від продажу ресурсу будуть зараховуватися на рахунок споживача, а коли його споживання буде більшим за генерацію, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві.

"Впровадження нової системи дасть поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки поширюватиметься не лише на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені у зниженні плати за споживання електроенергії.

Net Billing буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання та зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів", - резюмують у прес-релізі відомтсва.