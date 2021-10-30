За тиждень бензин на АЗС подорожчав на 70-75 коп/л

За тиждень (22-29 жовтня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 67 коп./л і склала 30, 83 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 71 коп./л – до 31,74 грн/л, а дизельне паливо – на 75 коп./л, до 30,63 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

"Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 22 жовтня відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку", - повідомляють аналітики.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 - на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, і дизельне паливо - на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.

На AMIC ціни на бензини та дизельне паливо зросли в середньому на 39-67 коп./л. SOCAR підвищила вартість бензинів на 0,63-1 грн/л, а Shell - на 60-72 коп./л. Мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін.) підняла ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Паралель", UPG, Prime, "Рур груп", "Автопорт", Motto та ін підняли ціни на пальне в межах 0,15-1 грн/л