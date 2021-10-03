Львів-Манчестер: у лоукостера Ryanair з'явився новий рейс

Лоукостер Ryanair відкрив продажу на прямий рейс Львів-Манчестер, який він запустить 5 листопада.

Про це повідомляє avianews.

Відповідно до опублікованого розкладу, авіакомпанія буде літати за цим маршрутом два рази в тиждень по понеділках і п'ятницях. Час у дорозі становитиме 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому не обмежений.

Нагадуємо:

Зараз зі Львова до Великобританії літають лоукостер Wizz Air в лондонський аеропорт Лутон, а Ryanair здійснює перельоти в лондонський аеропорт Станстед.