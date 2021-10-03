В ГМК, крім чорної металургії, в серпні знизили середній рівень зарплат

Підприємства гірничо-металургійного комплексу в серпні поточного року знизили середній рівень зарплат в порівнянні з попереднім місяцем майже у всіх секторах, крім чорної металургії.

Про це повідомив ЦК профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними асоціації, в серпні середній рівень зарплати на гірничорудних підприємствах склав 19 905,1 грн, що на 6,32% нижче рівня попереднього місяця (21 247,8 грн).

На коксохімічних підприємствах середній рівень зарплати в серпні склав 17 057,6 грн (77,55% до попереднього місяця, 21 994,4 грн). На підприємствах чорної металургії - 23 307,7 грн (114,29%, 20 392,8 грн), кольорової металургії та дорогоцінних металів - 12 741,9 грн (99,72%, 12777,8 грн), на трубних підприємствах - 15 442 грн (99,38%, 15 538,8 грн).

По промисловості в серпні середній рівень зарплати становив 15 057 грн (98,75%, 15 246,9 грн), а в цілому по Україні - 13997 грн (97,57%, 14 345 грн).

Нагадуємо:

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком зафіксовано збільшення середніх зарплат в ГМК, крім трубних заводів і підприємств кольорової металургії.

По промисловості середній рівень зарплат за рік склав 12 759,5 грн (108,2%), а в цілому по Україні - 11 591,2 грн (110,4%).