Продажі Tesla ростуть, незважаючи на світовий дефіцит мікрочіпів

Корпорація Tesla повідомила про те, що за III квартал 2021 року продала понад 241 тисячі електромобілів по всьому світу, не дивлячись на глобальну нестачу мікрочіпів.

Про це пише Associated Press.



Продажі зросли на 72% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли Tesla поставила 140 тисяч електрокарів.

При цьому аналітики очікували, що Tesla продасть 227 тисяч електромобілів за III квартал. Такі дані навела дослідницька компанія FactSet.

Всього за цей рік корпорація поставила близько 627 тисяч електрокарів, що вже перевищило торішній показник в 499 550 штук.

Аналітики компанії Wedbush очікують, що за 2021 рік Tesla продасть близько 900 тисяч електромобілів по всьому світу.

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Директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників "пройти супер хардкор", щоб забезпечити вчасну доставку авто у 3 кварталі.