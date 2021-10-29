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Хто з банків обслуговує клієнтів найшвидше

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 18:24
 
Nathan Stirk/Getty Images

Журналіст ЕП порівняв час обслуговування в ТОП-5 банках, які орієнтовані на надання послуг фізичним особам.

Всім відомий вислів, що час — це гроші. І він цілком відповідає реаліям сьогодення.

Банки - синонім слова "гроші", вони точно знають ціну втраченого часу. Тому цілком логічним, з їхнього боку було б скорочення часу на обслуговування. Але іноді буває так, що при необхідності вирішити в банку якесь питання, клієнти стикаються з зайвою зарегульованістю, яка щоразу віднімає дорогоцінний час.

Скільки й на що витрачають українці в фінансових установах?

Журналіст ЕП порівняв час обслуговування в ТОП-5 банках, які орієнтовані на надання послуг фізичним особам: ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, Райффайзен Банк та Альфа-банк.

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