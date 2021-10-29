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Україна приєдналася до ініціативи по скороченню викидів метану

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 16:10
 
Unsplash

Україна приєдналася до Глобальної ініціативи зі скорочення викидів метану "Glоbаl Меthаnе Рledge" - свою позицію Україна офіційно представить на Конференції сторін Паризької угоди у Глазго 30 жовтня - 14 листопада 2021 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Кабмін на засіданні 28 жовтня ухвалив відповідні листи віце-президенту Європейської комісії з питань Зеленого курсу Франсу Тіммермансу та спецпосланцю із питань клімату США Джону Керрі щодо приєднання України до ініціативи.

"Глобальна ініціатива зі скорочення викидів метану "Global Methane Pledge" започаткована ЄС і США і спрямована на досягнення скорочення викидів метану і посилення міжнародної співпраці у цьому напрямку.

Це важливо, адже метан є потужним парниковим газом, а швидкий ріст його концентрації в атмосфері є однією з основних причин зростання середньої температури повітря на 1,0°C з часів доіндустріального періоду", - додали в уряді.

Зазначається, що Європейський Союз, США і ще 32 країни вже висловили свою підтримку ініціативи, серед них ключові емітенти метану у світі: Канада, Аргентина, Гана, Індонезія, Ірак, Італія, Мексика, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

"У липні 2021 року уряд затвердив оновлений Національно визначений внесок України до Паризької угоди. Це є свідченням того, що для нас декарбонізація економіки - важливий орієнтир в економічному розвитку країни на наступне десятиліття.

Усвідомлюючи виклики на шляху виконання такої складної та масштабної мети, Україна готова приєднатися до міжнародної ініціативи, аби посилити міжнародну співпрацю у цій сфері та репутацію нашої країни як лідера у заходах декарбонізації", - заявив міністр екології Рлман Абрамовський.

"Відповідно до рішення уряду, на реалізацію ініціативи буде розроблений відповідний план дій у сферах видобутку та транспортування викопних палив, сільського господарства та управління відходами, які є основними джерелами викидів метану в Україні", - додав він.

Дослідження "Глобальний аудит метану", оприлюднене Коаліцією з питань клімату та чистого повітря та Програмою ООН з навколишнього середовища UNEP, свідчить, що скорочення викидів метану на 45 % у цьому десятилітті дозволить:

  • утримати підвищення температури повітря у межах, погоджених світовими лідерами;
  • уникнути глобального потепління майже на 0,3°C до 2040 року;
  • зменшити кількість передчасних смертей від астми на 255 тисяч, а втрачених робочих годин від сильної спеки та втрат врожаю у світі на 26 млн тонн.

Серед основних цілей "Glоbаl Меthаnе Рledge":

  • скорочення глобальних викидів метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року;
  • зменшення потепління щонайменше на 0,2 °C до 2050 року;
  • запровадження найкращих доступних технологій для моніторингу та оцінки викидів метану в усіх секторах;
  • стандартизація виявлення та усунення витоків метану з газової інфраструктури;
  • законодавче визначення обов’язків суб’єктів господарювання щодо запобігання, виявлення та усунення викидів парникових газів із діючих та закритих родовищ нафти і газу та вугільних шахт;
  • запровадження міжнародної співпраці щодо розвитку новітніх технологій з метою скорочення витоків метану в атмосферу.

Економічна правда

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