Facebook розробляє смарт-годинник з фронтальною камерою

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Компанія Meta Platforms, що донедавна мала назву Facebook, розробляє смарт-годинник із фронтальною камерою на противагу продуктам Apple та Samsung.

Про це Bloomberg повідомив розробник Стів Моузер. Він знайшов відповідне фото всередині застосунку компанії для контролю смарт-окулярів у партнерстві з Ray-Ban.

На фото видно годинник з великим, дещо закругленим екраном, внизу якого розташована фронтальна камера. Така конфігурація передбачає, що продукт може використовуватися для відеоконференцій.

bloomberg

Праворуч корпусу розташовується панель керування, також є кнопка згори.Годинник матиме змінний ремінь.

Bloomberg зазанчає, що Facebook планував запустити свій перший годинник вже у 2022 році, проте фінального рішення щодо дати досі не було. Компанія працює над трьома поколіннями девайсу, що планується випускати у різний час.

Таким чином, фото може свідчити про версію годинника, яка так і не опиниться у продажі. Водночас воно є першим доказом роботи Facebook у напрямкові смарт-годинників. Видання The Verge раніше також повідомляло про наявність пульсометру у розробці компанії.

У Meta відмовилися коментувати інформацію.

Нагадуємо:

Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

Економічна правда