У Раді пропонують скасувати перевірку покупців невеликих ділянок для садівництва

unsplash

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6199-1, яким пропонують скасувати перевірку відповідності нормам закону даних про осіб, які набувають у власність земельні ділянки сільгосппризначення для садівництва площею до 0,25 га.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроєкт зареєстрували 25 жовтня.

У пояснювальній записці автори документа пишуть, що його мета - спрощення процедури вчинення правочинів щодо переходу права власності на невеликі земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Також мета документу, за словами ініціаторів, - уточнення положень законодавчих актів щодо процедури набуття права власності на земельні ділянки сільгосппризначення.

Зокрема, нардепи пропонують скасувати перевірку відповідності покупця земельної ділянки сільгосппризначення вимогам ст. 130 Земельного кодексу у випадку купівлі земельних ділянок для ведення садівництва площею до 0,25 га.

А також - для ведення особистого селянського господарства площею, яука не перевищує 1 га, розташованих в межах населених пунктів.

"При укладенні правочину щодо переходу права власності на такі земельні ділянки їх набувач перед вчиненням правочину про перехід права власності заявляє про дотримання вимог, визначених цією статтею, шляхом подання нотаріусу, що посвідчує відповідний правочин, заяви", - йдеться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту вважають, що скасування перевірки правонабувачів таких активів спростить порядок отримання ними прав на земельні ділянки і позбавить учасників таких угод від додаткових витрат фінансів і часу.

Також законопроєктом планують встановити, що площа земельних ділянок сільгосппризначення, яка належать на праві спільної сумісної власності подружжю, враховується до загальної площі земельних ділянок лише того з подружжя, за ким зареєстровано право власності.

"Оскільки інформація про спільну власність подружжя на земельні ділянки відсутня у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, така перевірка проводиться нотаріусами вручну і займає значну кількість часу, що створює необґрунтовані складнощі сторонам договору та збільшує нотаріальні витрати", - пишуть нардепи.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда