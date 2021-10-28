Volkswagen, Ford і GM очікують поліпшення ситуації із дефіцитом чіпів у 2022 році

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Найбільші автовиробники Volkswagen AG, Stellantis NV, Ford і General Motors очікують, що дефіцит чипів спостерігатиметься і в 2022 році, але очікують поліпшення ситуації.

Про це пише Bloomberg.

При цьому автовиробники кажуть, що серйозний дефіцит напівпровідників, можливо, уже досяг свого піку.

За словами головного виконавчого директора VW Герберта Дісса, компанія подолала найгірші проблеми з доступністю чипів.

Дісс додав, що постачання компонентів, ймовірно, покращуватиметься "із кварталу за кварталом" у наступному році.

Водночас головний виконавчий директор General Motors Мері Барра сказала агентству, що вона оптимістично налаштована на вирішення проблеми.

А у Ford Motor Co. заявили, що тривалий дефіцит вже зменшився, і очікуються подальші поліпшення в наступному році.

Агентство додає, що дефіцит чіпів коштуватиме Volkswagen 500 тисяч автомобілів, які не випущені в 2021 році.

У VW зберігають прогноз операційної прибутковості за підсумками року, хоча у 3 кварталі її валовий операційний прибуток упав на 12% рік до року до 2,8 млрд євро.

GM та Ford показали падіння чистого прибутку у третьому кварталі - на 40% та 23% відповідно.

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