Кабмін пропонує запровадити е-аудит платників податків
Кабмін схвалив розроблені Мінфіном зміни до Податкового кодексу та ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит).
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 жовтня, повідомляє прес-служба Мінфіну.
Відповідно до змін, платники податків будуть зобов'язані подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань.
А також - зміни у фінансовому стані платника податків за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.
У Мінфіні звертають увагу, що такий обов'язок виникатиме у великих платників податків лише з 1 січня 2025 року, у платників ПДВ - з 1 січня 2027 року.
Також встановлюється відповідальність платників за неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками стандартного аудиторського файлу (SAF-T).
Зокрема, неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі або з помилками SAF-T передбачає штрафні санкції у розмірі:
- для великих платників податків - 100 мінімальних заробітних плат, встановленої з 1 січня звітного (податкового) року;
- для інших платників податків - 10 мінімальних зарплат, встановленої з 1 січня звітного (податкового) року.
У Мінфіні додали, що впровадження е-аудиту сприятиме вирішенню таких завдань:
- удосконаленню ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах;
- підвищенню швидкості, точності та ефективності результатів перевірок;
- створенню можливостей для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності;
- зменшенню кількості податкових запитів до платників податків;
- зменшенню податкових правопорушень та судових спорів;
- зменшенню особистих контактів між платником податків та контролюючим органом, зниженню впливу "людського фактора".
"Інструмент електронного аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу і з кожним роком він доводить свою ефективність. Такий механізм базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого Організацією економічного співробітництва та розвитку.
Цей файл є легким у використанні та призначений для здійснення заходів податкового контролю із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення", - пояснили у Мінфіні.
Економічна правда
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