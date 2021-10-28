Кабмін пропонує запровадити е-аудит платників податків

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Кабмін схвалив розроблені Мінфіном зміни до Податкового кодексу та ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит).

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 жовтня, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Відповідно до змін, платники податків будуть зобов'язані подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань.

А також - зміни у фінансовому стані платника податків за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

У Мінфіні звертають увагу, що такий обов'язок виникатиме у великих платників податків лише з 1 січня 2025 року, у платників ПДВ - з 1 січня 2027 року.

Також встановлюється відповідальність платників за неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками стандартного аудиторського файлу (SAF-T).

Зокрема, неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі або з помилками SAF-T передбачає штрафні санкції у розмірі:

для великих платників податків - 100 мінімальних заробітних плат, встановленої з 1 січня звітного (податкового) року;

для інших платників податків - 10 мінімальних зарплат, встановленої з 1 січня звітного (податкового) року.

У Мінфіні додали, що впровадження е-аудиту сприятиме вирішенню таких завдань:

удосконаленню ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах;

підвищенню швидкості, точності та ефективності результатів перевірок;

створенню можливостей для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності;

зменшенню кількості податкових запитів до платників податків;

зменшенню податкових правопорушень та судових спорів;

зменшенню особистих контактів між платником податків та контролюючим органом, зниженню впливу "людського фактора".

"Інструмент електронного аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу і з кожним роком він доводить свою ефективність. Такий механізм базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Цей файл є легким у використанні та призначений для здійснення заходів податкового контролю із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення", - пояснили у Мінфіні.

Економічна правда