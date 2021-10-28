"Масштаби обраховуються мільярдами": у ДПС розповіли про ухилення забудовників від податків

unsplash

Схему, коли забудовники продають квартири через фізичних осіб, ухиляючись від сплати податку на прибуток підприємств, використовує що п'ятий забудовник.

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив виконувач обов'язків голови ДЕржавної податкової служби Євген Олейніков.

"Саме через фізичних осіб (працюють – ЕП) – десь до 20% від загальної кількості забудовників. Масштаби втрат бюджету обраховуються мільярдами гривень. І це доволі консервативна оцінка", — заявив він.

На сьогодні податкове законодавство передбачає, що фізособа не повинна сплачувати жодних податків з продажу одного об'єкта нерухомості на рік. З продажу кожного другого та наступного об'єктів нерухомості потрібно сплачувати ПДФО за зниженою ставкою 5%.

Цю схему часто використовують забудовники, зменшуючи таким чином свої зобов'язання з податку на прибуток.

Детальніше про те, як законопроєкт №5600 торкнеться ринку нерухомості ЕП писала у публікації: Уряд хоче обкласти житло новим податком: чи подорожчають квартири на 20%

В ухваленому у першому читанні податковому законопроєкті №5600 збитки для бюджету від використання цієї схеми планують мінімізувати.

Відповідно до чинної редакції законопроєкту кожен третій та наступні об'єкти нерухомості, які продаються протягом одного року, будуть оподатковуватися за ставкою 18%. Щоправда, об'єктом оподаткування депутати вирішили вказати не всю суму продажу, а лише різницю між вартістю купівлі та продажу об'єкта нерухомості.

Детальніше про актуальну версію законопроєкту №5600 читайте у публікації: Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Крім цього, більшість забудовників ухиляються від сплати податку на додану вартість (ПДВ), використовуючи для цього схему з компаніями з управління активами.

Більше про податкові "скрутки", кадрові зміни в уряді та ринок землі читайте у повному інтерв’ю Економічної правди з головою Податкової незабаром.

Ярослав Вінокуров, ЕП





