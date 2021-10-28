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НБУ анулював всі ліцензії страховій компанії через відмову від перевірки

Четвер, 28 жовтня 2021, 10:45

Національний банк відкликав всі ліцензії на провадження діяльності із надання фінансових послуг у сфері страхування у страхової компанії "СК "КРОК".

Таке рішення правління Нацбанку ухвалило 26 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

В НБУ пояснили, що у серпні цього року була призначена позапланова інспекційна перевірка цієї страхової компанії.

"За результатами перевірки фахівцями Департаменту інспектування Національного банку було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні перевірки, оскільки страховиком не було забезпечено надання інформації, пояснень, документів, копій документів на предмет перевірки, а також доступу до інформаційних систем", – сказано у повідомленні.

Відповідно, це унеможливило здійснення перевірки.

Водночас, відмова небанківської фінансової установи в проведенні перевірки, зокрема, ненадання документів, інформації про предмет перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії, нагадали в НБУ.

Згідно з даними держреєстру юросіб, ТДВ "СК "КРОК" зареєстрована у 2013 році. Її основним засновником вказане ТОВ "Традо" Галини Люлько, а також Андрій Непоп та директор Богдан Погосов.

Економічна правда

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страхові компанії НБУ

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