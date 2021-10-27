В уряді підтвердили, що не отримали фінзвіт "Нафтогазу" за півріччя
Станом на кінець жовтня у Міністерстві фінансів та Міністерстві економіки відсутній звіт про виконання фінансового плану АТ "НАК "Нафтогаз України" за перше півріччя 2021 року. У Секретаріаті Кабміну також не змогли знайти звіт "Нафтогазу".
Такі відповіді отримали аналітики проєкту "Марлін" на запити до міністерств.
Натомість, у "Нафтогазі" відповіли, що інформація про фінансовий стан компанії публікується на постійній основі на власному веб-сайті. І в разі необхідності може бути завантажена з офіційного ресурсу.
"Проте, останній опублікований звіт датований 2020 роком.
Утім, відповідно до урядового Порядку подання фінансової звітності, результати "Нафтогазу" вже мали бути підготовлені та надіслані у вказані міністерства", - додають аналітики.
"Суб’єкти управління стосовно підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, і підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають до Мінекономіки і Мінфіну звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства", - йдеться у порядку.
Зокрема у документі сказано, що за I, II та III квартали - не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу компанії звітуються перед Мінекономіки та Мінфіном.
"Тобто, результати за півріччя 2021 року "Нафтогаз" повинен був підготувати та надіслати в уряд ще в кінці серпня цього року", - підкреслює "Марлін".
За результатами 2020 року, компанія "Нафтогаз" отримала 19 млрд грн збитків.
Раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" - єдина велика держкомпанія з ТОП-15, які обрані для реформи корпоративного управління, не оприлюднила власний фінансовий звіт за півріччя.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua