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В уряді підтвердили, що не отримали фінзвіт "Нафтогазу" за півріччя

Середа, 27 жовтня 2021, 14:20
 
нафтогаз

Станом на кінець жовтня у Міністерстві фінансів та Міністерстві економіки відсутній звіт про виконання фінансового плану АТ "НАК "Нафтогаз України" за перше півріччя 2021 року. У Секретаріаті Кабміну також не змогли знайти звіт "Нафтогазу".

Такі відповіді отримали аналітики проєкту "Марлін" на запити до міністерств. 

Натомість, у "Нафтогазі" відповіли, що інформація про фінансовий стан компанії публікується на постійній основі на власному веб-сайті. І в разі необхідності може бути завантажена з офіційного ресурсу.

"Проте, останній опублікований звіт датований 2020 роком.

Утім, відповідно до урядового Порядку подання фінансової звітності, результати "Нафтогазу" вже мали бути підготовлені та надіслані у вказані міністерства", - додають аналітики.

"Суб’єкти управління стосовно підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, і підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають до Мінекономіки і Мінфіну звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства", - йдеться у порядку.  

Зокрема у документі сказано, що за I, II та III квартали - не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу компанії звітуються перед Мінекономіки та Мінфіном.

"Тобто, результати за півріччя 2021 року "Нафтогаз" повинен був підготувати та надіслати в уряд ще в кінці серпня цього року", - підкреслює "Марлін".

За результатами 2020 року, компанія "Нафтогаз" отримала 19  млрд грн збитків. 

Раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" - єдина велика держкомпанія з ТОП-15, які обрані для реформи корпоративного управління, не оприлюднила власний фінансовий звіт за півріччя. 

Економічна правда 

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фінанси Кабмін Нафтогаз

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